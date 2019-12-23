Строительство Крымского моста показало, что Россия может реализовывать крупные проекты и будет это делать дальше, заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия моста.

Открытие железнодорожного движения через Керченский пролив — важное событие как для Крыма и Севастополя, так и для всей России в целом, заметил президент.

«Безусловно, такие объекты инфраструктурного характера, как грандиозный мост, который мы построили, будут влиять на всю экономику. Но хочу вам сказать, мы не запускаем его сначала, а мы восстанавливаем это движение», — сказал Путин.

Он пояснил, что первый поезд Петербург — Севастополь отправился в путь 145 лет назад. С того времени движение трижды прерывалось. Причиной были революция 1917 года, Великая Отечественная война. В третий раз поезда перестали ходить в 2014 году.

Российский лидер добавил, что миллионы автомобилей уже проехались по Крымскому мосту с момента его открытия и еще 14 миллионов пассажиров, а также порядка 13 миллионов тонн груза планируется перевезти. Однако важны не только цифры.

«Важнее даже другое обстоятельство: важнее то, что вы своей работой, своим талантом, настойчивостью, целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать такие мирового уровня инфраструктурные проекты, ведь это самый большой мост не только в России по протяженности, но и в Европе», — подчеркнул глава государства.

По его словам, Россия доказала, что может «на основе собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты». Президент заявил, что это вселяет уверенность и в будущих успешных проектах.

Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту 23 декабря, автомобильная часть работает с мая 2018 года.