Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Россия продлила еще на месяц сроки приостановки авиасообщения из-за эпидемической ситуации в Великобритании. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в РФ.

Теперь ограничения действуют до 16 апреля, 23:59.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией» — говорится в сообщении.

Россия сначала приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года по 12 января 2021 года после выявления там нового штамма коронавируса. Затем это решение продлили до 1 февраля, потом — до 16 февраля и в очередной раз — до 16 марта.

Ранее в России зарегистрировали тест-системы для выявления различных штаммов коронавируса, в том числе «британского».

В РФ обнаружено два штамма: «британский» и «южноафриканский». В Роспотребнадзоре заявили, что специалисты нашли 28 изолятов, которые относятся к «британскому» штамму, и еще два — к «южноафриканскому». Несмотря на это катастрофического перелома в пандемии в стране не прогнозируется, говорил вирусолог Анатолий Альтштейн.