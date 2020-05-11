Россия пригрозила «зеркальными» ограничениями турецким дальнобойщикам

Глава ведомства Евгений Дитрих сегодня побеседовал по телефону со своим турецким коллегой Адилем Караисмаилоглу. Одним из вопросов обсуждения было двустороннее взаимодействие в части автомобильных грузоперевозок по территории двух государств.

В частности, глава российского Минтранса заявил о необходимости снятия ограничений по въезду в Турцию для российских водителей. Господин Караисмаилоглу заявил, что власти страны намерены снять все ограничения в ближайшее время.

Евгений Дитрих отметил, что если запрет на въезд не будет снят, то Россия оставляет за собой право введения зеркальных мер для турецких перевозчиков, начиная с 23:00 мск 11 мая 2020 года.

Участники беседы договорились приложить все усилия для обеспечения свободного проезда грузового автотранспорта по территории двух государств без ограничения пребывания водителей в обеих странах.