    11 мая 2020, 15:53

    Россия пригрозила «зеркальными» ограничениями турецким дальнобойщикам

    Анатолий Минкин

    Турция закрыла свои границы 18 марта из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас официальная Анкара объявила о том, что готова снять ограничения для российских автоперевозчиков. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.
    Россия пригрозила «зеркальными» ограничениями турецким дальнобойщикам

    Глава ведомства Евгений Дитрих сегодня побеседовал по телефону со своим турецким коллегой Адилем Караисмаилоглу. Одним из вопросов обсуждения было двустороннее взаимодействие в части автомобильных грузоперевозок по территории двух государств.

    В частности, глава российского Минтранса заявил о необходимости снятия ограничений по въезду в Турцию для российских водителей. Господин Караисмаилоглу заявил, что власти страны намерены снять все ограничения в ближайшее время.

    Евгений Дитрих отметил, что если запрет на въезд не будет снят, то Россия оставляет за собой право введения зеркальных мер для турецких перевозчиков, начиная с 23:00 мск 11 мая 2020 года.

    Участники беседы договорились приложить все усилия для обеспечения свободного проезда грузового автотранспорта по территории двух государств без ограничения пребывания водителей в обеих странах.