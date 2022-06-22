Россия потратит на ремонт и строительство дорог более 13 трлн рублей до 2027 года

Правительство России утвердило план дорожного строительства на 2023–2027 годы. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, общее финансирование работ за счет федерального и регионального бюджетов, а также Фонда национального благосостояния превысит 13 триллионов рублей.

В план включили приведение в нормативное состояние 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях и более 50 дорог в регионах.

В список проектов по федеральным трассам включили продолжение строительства дороги М12 Москва — Нижний Новгород — Казань, реконструкцию магистралей М1 «Белоруссия», М3 «Украина», М4 «Дон».

В московском регионе планируется строительство транспортной развязки на пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе, в Санкт-Петербурге проведут работы по созданию развязки с выходом к аэропорту Пулково на трассе М11 «Нева», а также нового скоростного объезда города (КАД-2).

«Комплексная программа за счет мультипликативного эффекта поможет нашей экономике лучше адаптироваться к внешнему санкционному давлению. Даст бизнесу возможность перестроить логистику, быстрее и дешевле доставлять грузы, в том числе товары в магазины и комплектующие на автозаводы, создаст новые рабочие места в регионах», — привела слова премьер-министра пресс-служба правительства.

Кроме того проведут работы по модернизации региональных дорог в ряде субъектов. Среди проектов ремонт моста через Волгу в городе Рыбинске и реконструкция переправы в устье Северной Двины в Северодвинске.

Вице-премьер Марат Хуснуллин пояснил, что план предусматривает создание единой дорожной сети для удобства жителей. Он пояснил, что в ходе реконструкции трассы расширят до четырех полос, кроме того, построят 46 обходов крупных городов.