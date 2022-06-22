Россия потратит на ремонт и строительство дорог более 13 трлн рублей до 2027 года
Мишустин рассказал об утвержденном плане дорожного строительства до 2027 года
Правительство России утвердило план дорожного строительства на 2023–2027 годы. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, общее финансирование работ за счет федерального и регионального бюджетов, а также Фонда национального благосостояния превысит 13 триллионов рублей.
В план включили приведение в нормативное состояние 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях и более 50 дорог в регионах.
В список проектов по федеральным трассам включили продолжение строительства дороги М12 Москва — Нижний Новгород — Казань, реконструкцию магистралей М1 «Белоруссия», М3 «Украина», М4 «Дон».
В московском регионе планируется строительство транспортной развязки на пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе, в Санкт-Петербурге проведут работы по созданию развязки с выходом к аэропорту Пулково на трассе М11 «Нева», а также нового скоростного объезда города (КАД-2).
«Комплексная программа за счет мультипликативного эффекта поможет нашей экономике лучше адаптироваться к внешнему санкционному давлению. Даст бизнесу возможность перестроить логистику, быстрее и дешевле доставлять грузы, в том числе товары в магазины и комплектующие на автозаводы, создаст новые рабочие места в регионах», — привела слова премьер-министра пресс-служба правительства.
Кроме того проведут работы по модернизации региональных дорог в ряде субъектов. Среди проектов ремонт моста через Волгу в городе Рыбинске и реконструкция переправы в устье Северной Двины в Северодвинске.
Вице-премьер Марат Хуснуллин пояснил, что план предусматривает создание единой дорожной сети для удобства жителей. Он пояснил, что в ходе реконструкции трассы расширят до четырех полос, кроме того, построят 46 обходов крупных городов.