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    20 декабря 2020, 18:58

    Россия пока не стала закрывать авиасообщение с Великобританией

    Алена Макаренко

    Россия пока не прекращает авиасообщение с Великобританией, где обнаружили новую мутацию коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.
    Россия пока не стала закрывать авиасообщение с Великобританией

    Вопрос находится на контроле.

    «Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно», — заявили в оперштабе.

    Ранее профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко посоветовал российским властям приостановить авиасообщение с Великобританией из-за распространения в королевстве нового типа коронавируса.

    «Наверное, что-то серьезное, нужно насторожиться, держать руку на пульсе», — отметил он.

    По словам Бутенко, приостановка или сокращение авиасообщения вместе с другими мерами весной привела к «хорошему эффекту».

    В воскресенье, 20 декабря, страны Евросоюза одна за другой начали ограничивать авиасообщение с Великобританией. Это Бельгия, Италия, Австрия и Нидерланды, писала «Газета.ru». Германия и Израиль рассмотрят такое решение в ближайшее время.

    В Британии выявили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2. Он распространяется быстрее, чем первоначальная форма. Вирус легче передается от человека к человеку, поэтому заразнее. Причем на 70%, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.