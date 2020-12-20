Россия пока не стала закрывать авиасообщение с Великобританией

Вопрос находится на контроле.

«Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно», — заявили в оперштабе.

Ранее профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко посоветовал российским властям приостановить авиасообщение с Великобританией из-за распространения в королевстве нового типа коронавируса.

«Наверное, что-то серьезное, нужно насторожиться, держать руку на пульсе», — отметил он.

По словам Бутенко, приостановка или сокращение авиасообщения вместе с другими мерами весной привела к «хорошему эффекту».

В воскресенье, 20 декабря, страны Евросоюза одна за другой начали ограничивать авиасообщение с Великобританией. Это Бельгия, Италия, Австрия и Нидерланды, писала «Газета.ru». Германия и Израиль рассмотрят такое решение в ближайшее время.

В Британии выявили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2. Он распространяется быстрее, чем первоначальная форма. Вирус легче передается от человека к человеку, поэтому заразнее. Причем на 70%, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.