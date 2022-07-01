Россия обеспечена авиацией на 3-4 года

Запасов самолетной техники России хватит на три-четыре года. Такое заявление сделал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Об этом сообщил ТАСС.

«Три-четыре года мы еще на старых запасах проживем: дорожной техники, авиационной техники и ряда других средств транспортного машиностроения», — сказал он.

Иванов отметил, что его прогноз учитывает текущие антироссийские санкции. По его словам, западные ограничения будут сохранены.

Также Иванов поделился мнением относительно импортозамещения. Он сказал, что работа в этом направлении должна быть точечной. При этом акцент необходимо делать на ключевые логистические цепочки.

Ранее часть российских авиакомпании обратилась в Минтранс с просьбой вернуть часть самолетов иностранным лизингодателям. В частности, такой запрос ведомство получило от S7. Об этом сообщили «Известия». Официальной реакции от Минтранса пока не прозвучало.

Представители S7 сообщили, что они готовы вернуть иностранным лизингодателям S7 два не сертифицированных в России Boeing 737-8 МАХ. Авиакомпания AirBridgeCargo планиирует передать часть судов, находящихся на балансе перевозчика «Волга-Днепр». Это 14 из 16 грузовых самолетов Boeing 747.