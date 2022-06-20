Россия может возродить производство «Жигулей»

Автоэксперт Вячеслав Субботин не исключил, что в России могут возродить «Жигули» и другие советские марки автомобилей. Своим мнением он поделился в интервью радио Sputnik. Эксперт полагает, что советские бренды могут оказаться привлекательными для россиян.

«Вместо того, чтобы придумывать новые названия, можно использовать то, что уже есть в голове у людей. Например, название „Москвич“ там есть, поэтому его и используют. Таким образом, можно начать выпускать и „Жигули“, но уже с современной конструкцией. Сначала выйдет „Москвич“, а потом — посмотрим», — сказал Субботин.

При этом он подчеркнул, что под хорошо знакомыми брендами покупателям будут предлагаться совершенное иные, современные автомобили, поскольку «возрождение старых марок не значит возрождение старых автомобилей».

Ключевую роль в новой жизни «Жигулей» и других советских марок мог бы сыграть китайский автопром, считает эксперт.

«Будут приглашать китайские компании, чтобы они выпускали в России свои автомобили, но под советскими брендами. Собственно, „АвтоВАЗ“ делал до последнего времени то же самое. Автомобиль Lada Largus — это Renault Logan в другом кузове», — пояснил Субботин.

По его словам, подобные подходы практикуются по всему миру.

Эксперт полагает, что для запуска производства автомобилей «Москвич» потребуется не меньше года. После этого следует изучить реакцию рынка и тогда решить, стоит ли возрождать другие отечественные бренды.

В свою очередь глава «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что пока компания не планирует возрождать марку «Жигули».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возобновлении работы автомобильного бренда «Москвич».