Россия и Белоруссия захотели ввести единую систему ОСАГО

Действие полисов ОСАГО, выданных в России и Белоруссии, запланировали расширить на территорию двух государств. Эту тему обсудили парламентарии обеих стран, сообщили на сайте Госдумы.

Сейчас в России и Белоруссии разные системы ОСАГО. Договоры страхования, заключенные в одной стране, не действуют в другой. Поэтому при пересечении границы водителям приходится либо заключать договор международного страхования «Зеленая карта», либо страховать машину в государстве, куда он въезжает.

Поэтому в ходе 60-й сессии Парламентского собрания парламентарии приняли решение об унификации законодательств двух стран в этой сфере. Работой займется комиссия по законодательству и регламенту.

Госдума ранее приняла закон об отмене обязательного прохождения техосмотра для получения полиса ОСАГО. Закон вступит в силу 22 августа, сообщал «Царьград». Автоэксперт Игорь Моржаретто ранее рассказал, что отмена обязательного ТО даст водителям больше свободы. По его мнению, автомобилисты начнут чаще оформлять полис ОСАГО, рассказало Nation News.