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    21 августа 2020, 16:12

    Россия должна массово выпустить беспилотники на дороги — директор ВЦИОМ

    Алена Макаренко

    России не стоит откладывать массовое внедрение беспилотных машин. Так считает генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, сообщило ИА НСН.

    Страна имеет хорошие шансы быть в авангарде этого важного технологического и социального переворота, считает он.

    «Наверное, уже скоро год, как по Москве десятки беспилотных автомобилей ездят. Видимо, подходит время сделать следующий шаг. Если этот шаг сделает Россия, не откладывая его в долгий ящик, уверен, у нас есть хорошие шансы быть в авангарде этого важного технологического и социального переворота», — заявил Федоров.

    С 2021 года беспилотные автомобили получат приоритет на отечественных дорогах, как общественный транспорт. А это упростит его взаимодействие с другими водителями. Им разрешат передвигаться по выделенным полосам. Предложение готовится для внесения поправок в правила дорожного движения.

    Новости SMI.FM