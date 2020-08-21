Страна имеет хорошие шансы быть в авангарде этого важного технологического и социального переворота, считает он.

«Наверное, уже скоро год, как по Москве десятки беспилотных автомобилей ездят. Видимо, подходит время сделать следующий шаг. Если этот шаг сделает Россия, не откладывая его в долгий ящик, уверен, у нас есть хорошие шансы быть в авангарде этого важного технологического и социального переворота», — заявил Федоров.

С 2021 года беспилотные автомобили получат приоритет на отечественных дорогах, как общественный транспорт. А это упростит его взаимодействие с другими водителями. Им разрешат передвигаться по выделенным полосам. Предложение готовится для внесения поправок в правила дорожного движения.