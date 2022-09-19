Россиян предупредили о рисках ввоза машин из Казахстана | 360°

Транспорт 19 сентября 2022, 14:17 Поделиться Telegram

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Viber Россиян предупредили о рисках ввоза машин из Казахстана

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Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин обсудил с «Парламентской газетой» сообщение о том, что россияне стали в 15 раз чаще привозить машины из Казахстана, поскольку там представлены бренды, ушедшие с российского рынка.

Шапарин заметил, что в Казахстане сплошь и рядом продаются машины с заниженной стоимостью таможенной очистки, поскольку там действует целая схема их реализации. Он предупредил, что российская ФТС «видит» машины, неправильно растаможенные в той стране, откуда они приехали.

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Отмечается, что для ввоза в Россию авто, оформленного на физлицо, нужно получить СБКТС (свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства). Однако этот документ стали чаше подделывать.

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«В нем указывают более высокий экологический класс, чтобы не возникло проблем с ввозом. Когда подлог вскроется, машину могут снять с регистрации в России. В связи с тем, что поддельных СБКТС все больше, чтобы избежать рисков, пока лучше не покупать автомобили за рубежом», — посоветовал собеседник издания.

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