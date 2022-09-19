Россиян предупредили о рисках ввоза машин из Казахстана | 360°

Все новости

Здоровье

19 сентября 2022, 15:27

Фейк: Центр имени Гамалеи разработал «таблетку от ожирения»

Общество

19 сентября 2022, 15:23

Перечислены аксессуары, которые помогут с комфортом работать из дома

Реклама

Подмосковье

19 сентября 2022, 15:21

Серпуховская ветеринарная лаборатория получила подтверждение аккредитации

Спецоперация

19 сентября 2022, 15:19

Политолог Дугин заявил о близости третьей мировой войны из-за ситуации на Украине

Подмосковье

19 сентября 2022, 15:14

Губернатор Воробьев: тепло пришло в 50% домов Подмосковья

Спецоперация

19 сентября 2022, 15:12

Запад начинает ловчить. Страны НАТО ищут лазейки, чтобы отказаться от поставок оружия Киеву

Подмосковье

19 сентября 2022, 14:58

Площадки для игр и спорта появились в парке «Река времени» в Лобне после благоустройства

Подмосковье

19 сентября 2022, 14:47

Жители Подмосковья выбрали обивку сидений для новых автобусов

Подмосковье

19 сентября 2022, 14:44

Освобождение семей с детьми от НДФЛ при продаже земли назвали важной мерой для Подмосковья

Транспорт

19 сентября 2022, 14:17

Россиян предупредили о рисках ввоза машин из Казахстана

Читать 360tv в

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин обсудил с «Парламентской газетой» сообщение о том, что россияне стали в 15 раз чаще привозить машины из Казахстана, поскольку там представлены бренды, ушедшие с российского рынка.

Шапарин заметил, что в Казахстане сплошь и рядом продаются машины с заниженной стоимостью таможенной очистки, поскольку там действует целая схема их реализации. Он предупредил, что российская ФТС «видит» машины, неправильно растаможенные в той стране, откуда они приехали.

Реклама

Отмечается, что для ввоза в Россию авто, оформленного на физлицо, нужно получить СБКТС (свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства). Однако этот документ стали чаше подделывать.

Реклама

«В нем указывают более высокий экологический класс, чтобы не возникло проблем с ввозом. Когда подлог вскроется, машину могут снять с регистрации в России. В связи с тем, что поддельных СБКТС все больше, чтобы избежать рисков, пока лучше не покупать автомобили за рубежом», — посоветовал собеседник издания.

Казахстан

Машины

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама