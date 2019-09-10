России предсказали подорожание легковушек

Легковые автомобили в России неизбежно подорожают. Это произойдет после того, как правительство повысит ставку утилизационного сбора. Ранее Минпромторг предложил с 1 января 2020 года существенно повысить утильсбор — на 80-110%. Предыдущее повышение ставки ранее тоже привело к подорожанию автомобилей.

Минпромторг подготовил и направил в правительство свои предложения, которые касаются очередного повышения ставок утилизационного сбора на машины с 1 января 2020 года. Необходимость индексации объясняют сохранением нагрузки на импорт автомобилей после сентябрьского снижения ввозных пошлин, сообщил сайт издания «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Введение утилизационного сбора на велосипеды не поддержали в кабмине Подробнее

Впервые утилизационный сбор ввели в 2012 году. Изначально его необходимость объясняли компенсацией снижения ввозных пошлин после того, как Россия стала членом ВТО. Поначалу сбор платили только иностранные производители. которые ввозили свои машины в Россию. Со временем ставка была распространена и на отечественных производителей — им, правда, взамен предложили промышленные субсидии от государства.

В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%. Как объяснили тогда в российском правительстве, рубль просел — вот и надо это компенсировать. Эксперты же объясняли повышение ставки очередным снижением ввозных пошлин в рамках договоренностей России с ВТО. Следующий рост ставки произошел в 2018 году — местами на 90%. Тогда же произошло и заметное подорожание автомобилей. Теперь правительство готовит еще повысить ставку утильсбора — чиновники говорят об этом как об «индексации».