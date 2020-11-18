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    18 ноября 2020, 15:15

    России предрекли бум на авто для коммерческой доставки

    Артур Блянихов

    Эксперты обсудили с «Ридусом» перспективы отечественного авторынка в условиях пандемии коронавируса.

    Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заметил, что по сравнению с рынком легковой техники рынок коммерческий быстрее падает и быстрее восстанавливается.

    В свою очередь координатор движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов предположил, что в нынешних реалиях с бурным развитием интернет-торговли спрос на авто для коммерческой доставки резко возрастет.

    Отмечается, что у многие люди стали охотнее заказывать еду на дом. Соответственно, предприятия, занимающиеся доставкой, активнее нанимают курьеров на личных авто.

    «За день курьер в среднем сейчас проезжает около 80 км (таксист — 300 км), количество доставок колеблется от 35 до 50 в день, за один заказ в зависимости от компании они получают до 200 рублей, то есть в день выходит 7−10 тысяч рублей „грязными“»,— уточнил собеседник издания.