Транспорт 16 декабря 2022, 02:48 Росприроднадзор посоветовал выключать автомобильные фары при встрече с дикими животными

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При встрече с дикими животными на дорогах лучше выключать фары, так как их реакция может быть абсолютно непредсказуемой. Такой информацией поделились представители Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. Об этом сообщили «Невские новости».

Специалисты пояснили, что при свете фар зайцы, косули и олени замирают. По этой причине важно понимать, что во время движения не стоит надеяться на то, что животное самостоятельно покинет дорогу. Лучше всего остановиться и погасить фары.

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«При попадании в световой пучок животное видит опасность в виде двух больших световых пятен, но не может оценить скорость ее приближения, а также, обладая прекрасным ночным видением, при резком переходе от темноты к свету теряет способность ориентироваться», — отметили в ведомстве.

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