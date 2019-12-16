«Роснефть» создала бензин будущего. Он экологичен и безопасен для двигателя

«Роснефть» начала продавать бензин стандарта «Евро 6» в Москве и Подмосковье. В новом топливе содержится меньше серы, бензола и ароматических углеводородов, что приводит к уменьшению токсичности выхлопных газов. Как производят моторное топливо — узнал «360».

Нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Рязани — один из крупнейших в Центральном федеральном округе. Здесь производят бензин, аналогов которому нет в Европе. Это новейшая разработка «Роснефти» — топливо «Евро 6».

«Автомобильные бензины класса „Евро 6“ дают меньше выброса вредных веществ в окружающую среду при сжигании двигателя внутреннего сгорания наших автомобилей», — отметил начальник установки низкотемпературной изомеризации Анатолий Суесев.

Источник фото: телеканал «360»

Меньше серы, меньше бензола — выхлопные газы становятся менее токсичными. В двигателе оседает меньше вредных веществ, а значит, мотор прослужит дольше. Так работает фирменное топливо «Пульсар». На НПЗ производится основа для этого инновационного топлива — высокооктановый АИ-95 «Евро 6». Угрозу двигателю несут вредные отложения — нагар на клапанах. «Пульсар», наоборот, очищает двигатель. Так работают моющие компоненты в его составе.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы бензин соответствовал высоким требованиям, необходимо хорошо его очистить от всего лишнего. Заместитель главного инженера Игорь Кулаков рассказал, что топливо проходит две стадии очистки.

«Первая — очистка, очищается бензин от вредных примесей, таких как сера, вода и металлы. А вторая стадия — химическое превращение, повышение его (бензина — прим. ред.) эксплуатационных свойств», — пояснил он.

За контролем качества следят в режиме онлайн. Любые отклонения можно с легкостью поправить. А если система обнаружит серьезную проблему, то сама остановит процессы, чтобы не допустить ЧП.

Источник фото: телеканал «360»

Лидером по экологичности топлива считается Европа, отсюда и название категорий — «Евро». За рубежом действующее требование к топливу соответствует классу «Евро 5». В «Роснефти» решили бросить вызов и повысили планку, разработав шестой.

«Сама Европа пока, возможно, не готова к новому продукту. Возможно, боятся, что это будет дорого», — сказал менеджер по контролю качества и безопасности продукции Евгений Лопаткин.

Источник фото: телеканал «360»

Но опасения напрасны, уверяют российские производители нефтепродуктов. Удорожания удалось избежать, сбалансировав технологии и рецептуры производства. Гарантирована и совместимость с автомобилями. Усовершенствованное топливо испытывается в лаборатории.

Благодаря лабораторным измерениям определяют марку бензина — 92-й или 95-й. Следующий этап — проверка экологичности состава. Образцы помещают в специальный бокс и выдерживают 10 минут, после чего выдается результат испытаний.

Источник фото: телеканал «360»

В одну цистерну вмещается около 60 тонн горючего. Двух достаточно, чтобы обеспечить работу автозаправочной станции на полмесяца. Преимущества «Евро 6» уже смогли оценить автолюбители Краснодарского края, Уфы, Тульской, Калужской и Рязанской областей. А теперь еще Москвы и области.