Роскосмос предложит Минтрансу и Росавиации использовать GPS вместо ГЛОНАСС

Роскосмос направит российским авиакомпаниям письмо с предложением заменить оборудование американской навигационной системы GPS на ГЛОНАСС. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в Telegram-канале.

«Мы сегодня же отправим в Минтранс и Росавиацию наши технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС, которое также сможет принимать навигационный сигнал и от китайской орбитальной навигационной системы „Бэйдоу“», — написал Рогозин.

Таким образом Рогозин прокомментировал сообщения в СМИ, что Росавиация посоветовала авиакомпаниям подготовиться к отключению GPS. Он напомнил, что на производимых в России или ввозимых в страну автомобилях с 1 января 2017 года по законодательству РФ устанавливается система ЭРА-ГЛОНАСС.

«Получается, что на десятках миллионов автомобилей это можно было установить, а на сотнях самолетов иностранного производства — нельзя?» — задался вопросом глава госкорпорации.

Рогозин выразил мнение, что во всех аэропортах в обязательном порядке надо установить станции ГЛОНАСС. Это нужно для обеспечения высокоточного навигационного сигнала, приемники ГЛОНАСС нужно установить на всех эксплуатирующихся в РФ самолетах, считает он.