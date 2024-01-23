Транспорт 23 января 2024, 15:36 «Росгосстрах»: владельцы Chery чаще других обращались за выплатами по каско

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Количество заявлений о страховом случае с автомобилями брендов из КНР выросло в четыре раза за последние два года. Специалисты компании «Росгосстрах» перечислили самые «аварийные» китайские машины в России, сообщили «Известия».

За указанный период чаще остальных обращались за выплатами по каско владельцы Chery. В списке также оказались транспортные средства производителей Haval, Geely, Omoda и Changan.