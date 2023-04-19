Транспорт 19 апреля 2023, 11:46 «Росгосстрах»: самыми популярными китайскими марками в России стали Chery, Haval, Geely

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Россия стала активнее развивать отечественный автопром и параллельный импорт на фоне сложившегося санкционного давления. О том, какие автомобили можно купить в этом году, сообщило Ura.ru.

Отмечается, что осенью прошлого года завод «Москвич» запустил производство новых кроссоверов, цена за них стартует от двух миллионов рублей. Кроме машин этой марки россияне также могут приобрести автомобили фирмы Lada, их стоимость начинается от 600 тысяч рублей.

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Как сообщили «Дни.ру», особенно возрос спрос на китайские машины. По данным «Росгостраха», самыми популярными из них среди производителей стали Chery, Haval и Geely. Самая дешевая модель обойдется в 1,7 миллиона рублей.