Транспорт 22 декабря 2023, 12:06 «Росгосстрах»: больше половины россиян начинали вождение с иномарок

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Больше половины россиян, а именно 56% признались, что первой машиной, которую они водили, была инормарка. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на страховую компанию «Росгосстрах» и сервис проверки и подбора автомобилей «Автокод».

Среди иномарок в топ-3 самых популярных попали Toyota, Kia и Volkswagen. Что касается возраста начинающих водителей, то 31% респондентов впервые сел за руль в возрасте от 21 до 25 лет. Еще 24% стали водить, когда им было от 18 до 20. Наконец, 22% участников исследования начали путь автомобилиста после 30 лет.

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