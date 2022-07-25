«Росэлектроника» создала оборудование для Superjet и МС-21 на замену американскому

Вакуумные высокочастотные выключатели от «Росэлектроники» заменят для Sukhoi Superjet и МС-21 оборудование из США. Разработка прошла испытания, сообщил Ростех в своем Telegram-канале.

Приборы предназначены для коммутации электрических цепей в составе радиолокационного и связного оборудования. Вакуумные высокочастотные выключатели от «Росэлектроники» заменят американские от Jennings Technology и Kilova.

Они уже прошли бортовые испытания. Компания планирует выпускать по 1500 таких устройств каждый год, но при необходимости готова увеличить объем.

Холдинг «Росэлектроника» входит в госкорпорацию «Ростех». Другие предприятия в ее составе, АО «Рособоронэкспорт» и «Вертолеты России», подписали контракт на поставку партии модернизированных вертолетов Ми-171Е, сообщили «Известия». Их получит зарубежный заказчик.