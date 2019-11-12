Росавтодор, Минтранс и ГИБДД скорректируют некоторые дорожные знаки

Согласно документу, который находится на последней стадии утверждения, на дорогах появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног.

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Также планируется запретить применять знаки «Уступи дорогу» и «Главная дорога» на прямоугольных щитах с желто-зеленым фоном, так как это ухудшает информативность. В то же время теперь будет допускаться размещение несколько знаков на одном поле (например, знака «Парковка» с табличкой «Инвалид» или «Платные услуги»).

Кроме того, были добавлены уточнения по возможности парковки в отсутствие желтой разметки у обочины.

Было также решено в некоторых местах, где не так много пешеходов, разрешить пересечение транспорта и пешеходов в одной фазе светофора.