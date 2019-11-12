  • Росавтодор, Минтранс и ГИБДД скорректируют некоторые дорожные знаки

    12 ноября 2019, 03:45

    Александра Каширина

    К 2020 году на российских дорогах будут действовать некоторые поправки к правилам дорожных знаков, которые разработал российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ) Минтранса по заказу Росавтодора при участии ГИБДД и Научного центра безопасности дорожного движения МВД. Об этом сообщил «Коммерсант».

    Согласно документу, который находится на последней стадии утверждения, на дорогах появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног.

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    Также планируется запретить применять знаки «Уступи дорогу» и «Главная дорога» на прямоугольных щитах с желто-зеленым фоном, так как это ухудшает информативность. В то же время теперь будет допускаться размещение несколько знаков на одном поле (например, знака «Парковка» с табличкой «Инвалид» или «Платные услуги»).

    Кроме того, были добавлены уточнения по возможности парковки в отсутствие желтой разметки у обочины.

    Было также решено в некоторых местах, где не так много пешеходов, разрешить пересечение транспорта и пешеходов в одной фазе светофора.