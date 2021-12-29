Росавиация выдала сертификат типа на пассажирский самолет МС-21-300

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало корпорации «Иркут» сертификат на пассажирский самолет МС-21-300. Этот документ подтверждает, что воздушное судно соответствует всем требованиям, которые предъявляются к гражданской авиационной технике. Кроме того, самой корпорации «Иркут» выдали сертификат разработчика авиационной техники в части самолета МС-21.

«Буквально неделю назад мы показали полет нашего самолета МС-21 с новым композитным крылом отечественного производства. Сегодня у нас еще одна позитивная новость: наш самолет получил сертификат типа от Росавиации. Это означает окончание программы сертификации, которая проходила в различных климатических зонах, в различных условиях, на различных режимах работы систем самолетных двигателей. Мы сделали сотни полетов для проведения этих испытаний — и теперь эта работа завершена», — сказал исполнительный директор Госкорпорации «Ростех» Олег Николаевич Евтушенко.

По словам Евтушенко, теперь можно приступать к серийному производству этих самолетов. Уже в следующем году первой начнет эксплуатировать МС-21 авиакомпания «Россия». Он отметил также, что самолет получился красивым и удобным, в нем большие багажные полки, достаточно широкий салон, для пассажиров предоставлено много пространства.

МС-21-300 — это среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его создавали на базе новейших разработок в области авиастроения. с 2021 года при производстве композитного крыла используют только отечественные материалы. В декабре первый такой самолет впервые поднялся в небо.