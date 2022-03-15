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    15 марта 2022, 18:52

    Росавиация: все допущенные к полетам самолеты соответствуют нормам летной годности

    Росавиация: российские самолеты соответствуют нормам летной годности

    Максим Зинкин

    Все российские самолеты, допущенные к полетам, полностью соответствуют нормам летной годности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

    Росавиация: все допущенные к полетам самолеты соответствуют нормам летной годности

    Ведомство отметило, что все технические работы по поддержанию рабочего состояния и проверке техники на предмет летной годности проводятся компетентными отечественными специалистами в установленные регламентом сроки.

    «Несмотря на отзыв Бермудами сертификатов летной годности, безопасность полетов российских авиакомпаний не будет снижена», — сообщили в Росавиации.

    Одобрение сертификатов летной годности проводится в соответствии с международным правом.

    «Вопрос безопасной эксплуатации воздушных судов является главным приоритетом авиационных властей России, — подчеркнули в Росавиации.

    Стало известно, что «Аэрофлот» с 21 марта возобновит на регулярной основе рейсы в Баку и Ереван.