Росавиация: все допущенные к полетам самолеты соответствуют нормам летной годности

Все российские самолеты, допущенные к полетам, полностью соответствуют нормам летной годности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ведомство отметило, что все технические работы по поддержанию рабочего состояния и проверке техники на предмет летной годности проводятся компетентными отечественными специалистами в установленные регламентом сроки.

«Несмотря на отзыв Бермудами сертификатов летной годности, безопасность полетов российских авиакомпаний не будет снижена», — сообщили в Росавиации.

Одобрение сертификатов летной годности проводится в соответствии с международным правом.

«Вопрос безопасной эксплуатации воздушных судов является главным приоритетом авиационных властей России, — подчеркнули в Росавиации.

Стало известно, что «Аэрофлот» с 21 марта возобновит на регулярной основе рейсы в Баку и Ереван.