Транспорт 10 августа 2023, 12:35 Росавиация сообщила о последствиях временного закрытия Внукова и Домодедова Росавиация: из-за закрытия Внукова и Домодедова 10 самолетов ушли на запасные аэродромы РИА «Новости»

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Из-за временного закрытия Внукова и Домодедова утром 10 августа 10 самолетов приземлились на запасных аэродромах, сообщили в пресс-службе Росавиации. Экипажи воздушных судов и специалисты наземных служб обеспечивали необходимые меры безопасности.

Ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Внуково и Домодедово сняли в 05:25 по московскому времени.

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«Экипажи еще шести самолетов в полете пересчитали маршруты движения <…> и после отмены ограничений на использование воздушного пространства произвели приземления в аэропортах назначения», — сообщили в ведомстве.

Внуково временно закрыли в 02:43, а Домодедово — в 02:59. Представители авиагаваней рассказали, что решение приняли в Государственной корпорации по организации воздушного движения для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов.

В конце июня руководство Росавиации решило временно закрыть аэропорт в Минеральных Водах. Причиной стало неудовлетворительное состояние взлетно-посадочной полосы. Специалисты тут же приступили к ремонту поврежденной плиты.