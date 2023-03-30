Транспорт 30 марта 2023, 13:02 Росавиация рассказала о перспективах гражданских рейсов на новые территории страны Нерадько: полеты гражданских самолетов на новые территории пока выполнять не будут РИА «Новости»

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Первым аэропортом, который планируют восстановить в новых субъектах России, будет воздушная гавань Мариуполя, заявил глава Росавиации Александр Нерадько. Пока полеты на новые территории страны выполняться не будут, сообщил ТАСС.

«Что касается новых территорий, то воздушное сообщение на аэродромы на новых территориях выполняться не будут по известным причинам», — сказал Нерадько, выступая на круглом столе в Совете Федерации.

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Глава Росавиации уточнил, что в первоочередных планах сейчас — восстановление аэропорта в Мариуполе. В дальнейшем будут проведены работы и в других воздушных гаванях.

«Соответствующие проекты реконструкции аэропортов и посадочных площадок на новых субъектах России нами подготовлены и переданы Минтрансу», — подчеркнул Нерадько.

Аэропорт Мариуполя сейчас используют военные после проведения работ по разминированию. Но гражданские рейсы он пока не принимает. Об этом сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин во время визита президента РФ Владимира Путина в город.

По словам Хуснуллина, полноценно аэропорт может начнет работать в 2025 году. Он обратил внимание, что взлетно-посадочная полоса на объекте более-менее сохранилась, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ.