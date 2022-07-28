Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов страны

Запрет на гражданские полеты в 11 аэропортов РФ продлили до 5 августа. Об этом сообщили на сайте Росавиации.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 5 августа», — написали представители ведомства.

По их словам, эту меру ввели в рамках заботы о безопасности населения. Изначально режим ограничения полетов ввели в конце февраля.

Россияне пока не могут прилететь в аэропорты ряда южных городов РФ, а также в несколько других населенных пунктов центральной части страны. Среди них — воздушные порты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Для пассажиров разработали обходные маршруты. Таким образом, рейсы перенаправляют в соседние аэропорты, а оттуда уже можно добраться до нужного города с помощью наземного транспорта. Например, желающим посетить южные регионы России можно прилететь в воздушный порт Сочи, а оттуда уехать на автобусе.