Росавиация опровергла сообщения об ограничениях на покупки билетов

Расходящееся по социальным сетям сообщение об ограничении на покупку авиабилетов в связи с распространением коронавируса — это фейк. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве рассказали, что неизвестные распространяют скриншот с текстом приказа с сайта Росавиации, в котором говорится, что в связи с распространением коронавирусной инфекции вводятся ограничения на покупку авиабилетов.

Источник фото: favt.gov.ru

«Приказ, о котором говорится в скрине, никогда не существовал, и данное сообщение не публиковалось на сайте Росавиации», — заявили в ведомстве.

Там напомнили, что покупка билетов и пропуск пассажиров на борт самолетов регулируются положениями Воздушного кодекса России и федеральных авиационных правил. Авиакомпании и аэропорты для предупреждения распространения коронавирусной инфекции действуют по принятым методическим указаниям.

Как напомнило РИА ФАН, ранее Росавиация отчиталась о росте пассажирских перевозок отечественными компаниями. В мае количество рейсов выросло в 9,2 раза.