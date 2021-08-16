Росавиация опровергла новости о продаже билетов за один рубль

Российская авиакомпания Nordwind действительно в заявках на субсидии указала тариф в один рубль. Однако к этой сумме добавятся таксы и сборы. Об этом сообщила Росавиация.

«Авиакомпании в заявках указали тариф на перевозку одного пассажира в одном направлении. „Северный ветер“ действительно указал тариф в 1 рубль, но, согласно пункту 12б правил 1176, специальный тариф применяется для расчета стоимости воздушных перевозок пассажиров по маршрутам, то есть к тарифу добавятся таксы и сборы», — сказала представитель Росавиации. Ее процитировало РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что в России скоро могут появиться в продаже авиабилеты за 1 рубль от авиакомпании Nordwind. Купить их могут лишь взрослые, которые отправляются в путешествие с детьми до 18 лет.

Издание написало, что в продаже может оказаться порядка 25 тысяч таких проездных документов. Газета отметила, что за рубль можно будет полететь в Казань, Ярославль, Самару, Воронеж, Нижний Новгород, Калининград или Иркутск. Также в стоимость будет входить перелет в обратную сторону.

Претендующим на субсидию за перевозки по семейному тарифу авиакомпаниям нужно было подать заявки в Росавиацию для участия в отборе. Перевозчики должны были указать маршруты, по которым они готовы летать, а также размер субсидии и специального тарифа, по которому организация будет продавать билет одному пассажиру в одном направлении. Власти установили лишь предельные размеры субсидии и специального тарифа на отобранные маршруты и никак не ограничивали перевозчиков в снижении цены.