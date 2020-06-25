Росавиация одобрила заявки трех аэропортов на получении субсидий

Общая сумма выделенной субсидии всем трем аэропортам составит 808,1 миллиона рублей.

Всего в ведомство поступили 60 заявок от 52 аэропортов, которые запрашивали субсидии на погашение расходов во втором квартале этого года.

Общая сумма на поддержку российских аэропортов составляет 10,9 миллиарда рублей. Деньги выделены из резервного фонда правительства. Их можно тратить на зарплаты сотрудников и уплату страховых взносов. Отдельно прописано, что под эту норму не попадают руководители и члены совета директоров аэропортов.

Также субсидии можно тратить на содержание и ремонт зданий, оборудования и транспорта. Каждый аэропорту получает определенную сумму, из расчета 195,4 рубля на каждого пассажира, который не воспользовался услугами аэропорта во втором квартале этого года. Разницу определили по нагрузке воздушной гавани в аналогичном квартале прошлого года.

«Интерфакс» уточнил, что согласно такому расчету, самую крупную субсидию получит Шереметьево. В апреле этого года аэропорт обслужил 161,4 тысячи человек. В прошлом году количество пассажиров составляло около 3,96 миллиона человек. Общая сумма субсидии аэропорта составил 770 миллионов рублей.