Росавиация объяснила ошибки пилотов недостатками оборудования кабин

Ошибки пилотов зачастую бывают связаны с недостатками оборудования кабины самолета. Об этом сказано в «Информации по безопасности полетов №18», подписанной главой Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько.

Согласно документу Росавиации, ошибки пилотов бывают связаны с недостатками кабины лайнеров и эргономическими особенностями. Речь идет, например, о близком расположении кнопок и рычагов различных систем самолета. Некоторые элементы управления воздушным судном бывают без защитных колпачков и предохранительных скоб, уточнила газета «Известия».

Еще одной причиной ошибок летчиков является отклонение от стандартных эксплуатационных процедур. Это может происходить как в обычной, так и при нештатной ситуации. Также бывают недостатки взаимодействия между пилотами. Как заявили в Росавиации, это касается невнимательности, неаккуратности и поспешности решений летчиков.

Ведомство рекомендовало перевозчикам обратить внимание пилотов на поддержание хорошего уровня взаимодействия членов экипажа и эффективное распределение внимания.