04 июля 2023, 09:19
Росавиация объяснила временную приостановку приема самолетов во Внукове
Аэропорт Внуково приостанавливал прием самолетов 4 июля по техническим причинам
Утром 4 июля некоторые самолеты, летевшие в аэропорт Внуково, посадили в других хабах. Росавиация сообщила в Telegram-канале, что это сделали по техническим причинам.
«По техническим причинам, не зависящим от аэропорта, во Внукове введены ограничения на прием/выпуск воздушных судов с 05:10», — сообщили в ведомстве.
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Самолеты авиакомпаний Azur Air, Flydubai и UTair посадили в Домодедове, три борта «Победы» — в Шереметьеве. В общей сложности на запасные аэродромы перенаправили шесть рейсов. Ограничения сняли в восемь часов утра. Другие аэропорты работали в штатном режиме.
В Новой Москве и Подмосковье сбили беспилотники. Местные жители начиная с 05:20 начали звонить в экстренные службы, сообщать о громких звуках и рухнувших БПЛА. Минобороны России заявило, что в террористической атаке задействовали пять дронов.
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