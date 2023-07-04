Транспорт 04 июля 2023, 09:19 Росавиация объяснила временную приостановку приема самолетов во Внукове Аэропорт Внуково приостанавливал прием самолетов 4 июля по техническим причинам РИА «Новости»

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Утром 4 июля некоторые самолеты, летевшие в аэропорт Внуково, посадили в других хабах. Росавиация сообщила в Telegram-канале, что это сделали по техническим причинам.

«По техническим причинам, не зависящим от аэропорта, во Внукове введены ограничения на прием/выпуск воздушных судов с 05:10», — сообщили в ведомстве.

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Самолеты авиакомпаний Azur Air, Flydubai и UTair посадили в Домодедове, три борта «Победы» — в Шереметьеве. В общей сложности на запасные аэродромы перенаправили шесть рейсов. Ограничения сняли в восемь часов утра. Другие аэропорты работали в штатном режиме.

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