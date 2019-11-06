Росавиация нагрянула с проверкой к Azur Air и нашла нарушения

По результатам проверки были приняты неудобные для авиаперевозчика решения. В частности, компанию предупредили, что выявленные недостатки следует устранить до 22 ноября, в противном случае на работу компании будут наложены ограничения, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Росавиации.

«Подтвержден факт проведения внеплановой проверки. В случае неустранения в срок до 22 ноября несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения», — подтвердил представитель федерального ведомства.

Происшествие случилось вечером 25 сентября. Рейс из Вьетнама штатно зашел на посадку, но при торможении наземные службы сообщили, что из-под одной из стоек шасси повалил дым. Пассажиры были немедленно эвакуированы с борта самолета. На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа. В ходе эвакуации были пострадавшие.