Rolls-Royce запустил новое подразделение

Британский автомобилестроитель Rolls-Royce откроет новое подразделение Coachbuild, которое будет создавать особенные модели. Об этом сообщил Inforeactor со ссылкой на профильные СМИ.

По данным издания, подразделение будет строить машины на основе индивидуальных запросов со стороны клиентов. Отмечается гибкость новой платформы, позволяющей создавать модели, которые будут отличаться друг от друга.

«Компания заявляет, что архитектура позволяет им создавать практически любую форму кузова, которую клиенты могут себе представить, с единственными ограничениями, которые заключаются в „фундаментальных конструкторских и технических требованиях“», — говорится в сообщении.