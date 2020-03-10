Рок-версию кроссовера Hyundai Creta посвятили группе «Би-2»

«Хендэ Мотор СНГ» в коллаборации с группой Би-2 выпустит тысячу кроссоверов Creta в эксклюзивном исполнении. Серия уже получила название Hyundai Creta Би*2 и слоган «Еще больше рока». Лимитированная модель предназначена для людей, которые любят драйв и новации.

Как сказано на сайте компании-производителя, обновленный автомобиль понравится «единомышленникам и первопроходцам, путешественникам и меломанам», которые оценят экспрессивный дизайн и смелые цветовые решения. Hyundai Creta Би*2 оснащен новой решеткой радиатора, окраска кузов будет двухцветной, на машину установлены 17-дюймовые диски и спортивный спойлер, приветственные лампы с логотипом CRETA и задний диффузор.

Кроссовер сможет без труда передвигаться как в городах, так и по пересеченной местности, так как серия оснащены двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 149 лс, и шестидиапазонной автоматической трансмиссией как в версии с полным, так и с передним приводом.

Максимальная рекомендованная розничная цена кроссовера переднеприводной версии составляет 1,45 миллиона рублей.

Федеральная рекламная кампания Hyundai Creta Би*2 начнется уже на этой неделе.