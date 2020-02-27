Родители школьников пожаловались на кондукторов в Калининграде

По данным телеканала «Царьград», мэр города Алексей Силанов посоветовал «перегибать степень доверия». Он пояснил, что школьники могут потратить деньги на проезд на совершенно другие вещи. Если детей за это не наказывать, они решат, что проезд можно не оплачивать.

Также он уточнил, что с перевозчиками ведется работа, чтобы кондукторы не злоупотребляли своими полномочиями.