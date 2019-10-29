Названы причины 9-балльных пробок в Москве

Пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщила, что причиной четвертого за последний месяц появления девятибалльных пробок в столице являются непогода, дорожные работы и мелкие ДТП.

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Как сообщили РБК в ЦОДД, основные проблемы наблюдаются в центре Москвы и на МКАД.

«Стоит отметить, что баллы — оценочный показатель. Движение в городе есть», — заявили в пресс-службе.

По состоянию на 20:00 29 октября трафик движения составил шесть баллов. Рабочее движение сохранилось на Ленинском проспекте, Волгоградском шоссе, Липецкой улице, Каширском, Варшавском, Дмитровском, Рублевском, Ярославском и Алтуфьевском шоссе.

Ранее в этот же день служба «Яндекс.Пробки» оценивал заторы на столичных дорогах в максимальные девять баллов. Такой же трафик фиксировался 9,10 и 17 октября.