  • Названы причины 9-балльных пробок в Москве

    29 октября 2019, 22:55

    Анастасия Кукова

    Пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщила, что причиной четвертого за последний месяц появления девятибалльных пробок в столице являются непогода, дорожные работы и мелкие ДТП.
    Названы причины 9-балльных пробок в Москве

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    Как сообщили РБК в ЦОДД, основные проблемы наблюдаются в центре Москвы и на МКАД.

    «Стоит отметить, что баллы — оценочный показатель. Движение в городе есть», — заявили в пресс-службе.

    По состоянию на 20:00 29 октября трафик движения составил шесть баллов. Рабочее движение сохранилось на Ленинском проспекте, Волгоградском шоссе, Липецкой улице, Каширском, Варшавском, Дмитровском, Рублевском, Ярославском и Алтуфьевском шоссе.

    Ранее в этот же день служба «Яндекс.Пробки» оценивал заторы на столичных дорогах в максимальные девять баллов. Такой же трафик фиксировался 9,10 и 17 октября.