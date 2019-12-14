Ряд станций МЦД предложили переименовать

В ведомстве рассказали, что после запуска МЦД, от пассажиров начали поступать сообщения о сложной навигации из-за неактуальности некоторых названий остановок и их дублированием с существующими названиями станций метро, которые находятся далеко друг от друга.

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«Исторически многие остановочные пункты получали названия, аналогичные станциям, на которых они располагались, при этом, со временем, железнодорожные станции увеличивались в размерах, а рядом появлялись более актуальные топонимические объекты», — пояснили ситуацию в департаменте.

Также есть проблема с одинаковыми названиями станций МЦД со станциями метро или МЦК, хотя они находятся на большом расстоянии друг от друга. Для удобства какие-то названия унифицируют, а какие-то, напротив, разведут.

Два Московских центральных диаметра — МЦД-1 и МЦД-2 — запустили в конце ноября. МЦД — это интеграция пригородного железнодорожного сообщения в единую транспортную сеть. Поезда в будущем будут ходить по пяти диаметрам.