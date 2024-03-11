Транспорт 11 марта 2024, 05:46 Ряд дорожных камер могут отключить в России Минтранс выставил жесткие требования к системе наблюдения за дорогами Freepik

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Российские регионы не готовы к нововведениям по установке комплексов фотовидеофиксации дорожных камер. Об этом рассказала заместитель директора ГКУ «Тулаавтодор» Анна Седова, ее слова привело издание «Коммерсант».

«Часть передвижных камер <…> не соответствуют требованиям ГОСТа: они не формируют коллаж из фотографий машины. До 1 сентября это не является нарушением, поскольку сейчас стандарт является рекомендательным, но затем камеры придется убрать или отключить», — отметила она.

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Речь идет о проекте постановления властей, который вступит в силу 1 сентября вместе с принятым федеральным законом № 197, который подразумевает общие правила для систем фиксации нарушений. В постановлении должны закрепить ключевые технические моменты — например, расстояние от предупреждающих знаков до самой камеры.

Ранее стало известно, что центральная пригородная пассажирская компания установит в Подмосковье специальные приборы, которые помогут отслеживать посадку и высадку пассажиров для электропоездов на платформах с ограниченной видимостью. Это укрепит безопасность при отправлении поездов.

Системы видеонаблюдения установят на двенадцати станциях и остановочных пунктах маршрутов МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-3.