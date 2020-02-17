Риелторы назвали самые дешевые квартиры вблизи новых станций метро в Москве

Аналитики также отметили как одни из самых дешевых квартиры в ЖК «Кварталы 21/19» у метро Стахановская (минимальная стоимость квартир — 5,79 миллиона рублей), и «Лефортово парк» у Авиамоторной (5,9 миллиона рублей).

В компании напомнили о планах введения в эксплуатацию в 2020 году девяти новых станций метро на участках Некрасовской и Большой кольцевой линий.

Аналитики «Метриум» сообщили, что вблизи новых остановочных пунктов реализуют 18 комплексов с квартирами и апартаментами. В них выставлены на продажу более трех тысяч квартир, то есть 7% от всего объема первичного предложения на рынке жилья старой Москвы.

Управляющий партнер «Метриум», участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая рассказала, что «влияние остановочных пунктов, которые дублируют действующие станции, будет сведено к минимуму: жилье в зоне таких станций практически не подорожает». Кроме того, в ряде локаций метро откроется впервые, и доступность комплексов будет выше. Также она отметила, что этот фактор уже учли при ценообразовании, и резкого скачка стоимости не предвидится.