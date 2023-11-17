Транспорт 17 ноября 2023, 11:45 «Ридус»: Toyota Camry будет выпускаться только в гибридном исполнении с 2024 года

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Одна из самых востребованных моделей японского автопроизводителя Toyota Camry со следующего года будет выпускаться только в гибридном исполнении. Об этом сообщил «Ридус».

Ожидается, что обновленная девятая версия поступит в дилерские центры весной 2024 года. Седан будет сочетать в себе четырехцилиндровый двигатель и гибридную систему Toyota пятого поколения.

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Также иномарка получит получит значок Beyond Zero, чтобы обозначить полную приверженность автопроизводителя к сокращению выбросов углекислого газа.