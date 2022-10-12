РИАМО рассказало об условиях льготного кредита на покупку автомобиля | 360°

Транспорт 12 октября 2022, 19:06 Поделиться Telegram

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Viber РИАМО рассказало об условиях льготного кредита на покупку автомобиля РИА Новости

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Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому действие льготных программ автокредитования продлится до конца 2023 года. РИАМО рассказало, кто может воспользоваться данной программой и на какие машины она распространяется.

Сейчас в России действуют программы «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль», «Медицинский работник», «Работник образования» и Trade-In. Приобрести можно лишь российские автомобили. Скидка 20% распространяется на машины марок УАЗ, LADA, ГАЗ, КамАЗ, Урал. При этом скидку размером до 35% можно получить на приобретение электрических автомобилей марки Evolute. Машина должна стоить не более двух миллионов рублей, а ее масса не должна превышать 3 500 килограммов.

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«Программой „Семейный автомобиль“ могут воспользоваться родители одного ребенка и более, с водительскими правами, не имеющие за последние три года других кредитов на приобретение машины. „Первый автомобиль“ могут приобрести в кредит на 36 месяцев (три года) автомобилисты, которые не имеют в собственности автомобиль и никогда не приобретали его в кредит», — рассказала руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Ольга Бондарева.

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Купить машину по программам «Медицинский работник» и «Работник образования» могут сотрудники системы здравоохранения или образования.

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