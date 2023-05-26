Транспорт 26 мая 2023, 13:12 РИА «Новости»: Тверская и Новосибирская области возглавили рейтинг регионов РФ, в которых чаще всего угоняют машины

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Чаще всего об угонах застрахованных по КАСКО автомобилей заявляют жители Тверской и Новосибирской областей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования страховой компании «Согласие».

Отмечается, что в этом антирейтинге лидирует Тверская область, показатель частоты краж легковых машин в регионе составил 0,1381%. На втором месте Новосибирская область с 0,0794% и на третьем — Санкт-Петербург с 0,0537%.

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Как сообщил «Ридус»,чаще всего угоняют автомобили Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Outlander.