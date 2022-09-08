Резников рассказал о причинах отсутствия речного общественного транспорта в Петербурге | 360°

Транспорт 08 сентября 2022, 23:35 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Резников рассказал о причинах отсутствия речного общественного транспорта в Петербурге

Читать 360tv в

В ближайшее время в Санкт-Петербурге вряд ли создадут систему речного общественного транспорта. Эксперт транспортного развития территорий ООО «ЛабГрад» Илья Резников рассказал, с чем это связано, передало РИА ФАН.

По словам специалиста, подобный транспорт был бы популярен только у туристов. Он бы не стал эффективным из-за неподходящих погодных условий в городе, сообщила «Политика сегодня».

Реклама

«Если у вас есть некий вид транспорта, который может работать только полгода или даже меньше, то дальше встает вопрос. Полгода мы возим людей таким маршрутом, а остальные полгода как?» — отметил Резников.

Реклама

0 0 0 0 0 0