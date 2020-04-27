Резкий рост цен на внутренние авиарейсы заметили в России

В частности, если в первый весенний месяц полет из Москвы в Краснодар и Минеральные Воды самолетом «Аэрофлота» стоил 2800 рублей, то сейчас самый доступный билет облегчит кошелек пассажира на 5900 рублей. Билет до Санкт-Петербурга на апрель–май вырос с 2400 до 4900 рублей.

В Волгоград можно улететь за 6900 рублей, хотя еще месяцем ранее билет обошелся бы в 3400 рублей.

Также выросли цены на билеты до Екатеринбурга, Перми, Сочи, Казани, Иркутска, Тюмени, Самары и других крупных городов. Лидером по росту стали билеты в Омск: 9500 рублей.

У перевозчиков S7, «Уральских авиалиний» и Utair билеты также значительно подорожали. Они только на несколько сотен рублей ниже. Билеты на лето и осень в цене пока не выросли.

Комментариев перевозчиков издание не привело.

Российские перевозчики полностью прекратили международные рейсы начиная с конца марта этого года из-за ситуации с коронавирусом. Пока осуществляются только единичные рейсы по возвращению застрявших за границей туристов.

Удар по внутренним рейсам нанесли власти некоторых регионов, которые начали отправлять на двухнедельный карантин всех прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга. По мнению экспертов, опрошенных изданием, свою роль тут сыграла и отмена всех рейсов лоукостера «Победа», который мог предлагать пассажирам самые бюджетные варианты перелета.

Ранее председатель совета директоров S7 Владислав Филев спрогнозировал, что восстановления авиасообщения между странами можно ждать не ранее, чем через год. Он пояснил, что ожидает второй волны пандемии, которая будет намного тяжелее. Все это в два раза сократит пассажиропоток и серьезно скажется на выживаемости игроков на рынке авиаперевозок.