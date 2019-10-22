Резкое падение спроса на бензин объяснили в Топливном союзе

Рекордное падение спроса на бензин зафиксировали российские эксперты — на 1%, что для рынка является серьезной цифрой. Президент Независимого топливного союза России Павел Баженов объяснил «360», почему россияне отказываются от топлива.

«От общего объема потребления 1% — это, конечно, большая цифра. С другой стороны, мы не склонны рассматривать это снижение как некий тренд, как что-то выходящее из статистической погрешности», — заявил Баженов.

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По его словам, безусловно, сейчас существуют определенные факторы, которые могут повлиять на снижение объемов потребления топлива. Например, постоянный рост цен на бензин, снижение покупательской способности и общая нерадужная ситуация в экономике России.

«Тем не менее топливо является неэластичным товаром в плане цены. И за счет чего может произойти снижение продаж? За счет перехода на альтернативные источники топлива, а это, как правило, длительный процесс», — добавил Баженов.

По словам специалиста, падение спроса на топливо еще может происходить из-за перехода на общественный транспорт, когда люди отказываются от собственных автомобилей. Эта тенденция прослеживается. Однако говорить, что идет могучий тренд на снижение объемов потребления топлива, не следует. Скорее, снижение наблюдается в рамках стратегической погрешности.

Как добавил эксперт, в последнее время цены на топливо только растут — в рамках инфляции. Снижение спроса на цену не влияет. Топливная инфраструктура России между тем обречена на медленную деградацию, оценил перспективы отрасли Баженов.