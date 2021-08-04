Продажи автомобилей резко упали в России

Продажи автомобилей в России упали в июле сразу на 10%. Причиной стал дефицит машин. При этом участники рынка не ждут улучшения ситуации до конца года.

Автомобильный рынок в июле рухнул примерно на 10%, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на статистику по основным игрокам сегмента. Причем в июне продажи увеличились до 157,8 тысяч штук. Рост составил 28,7%, уточняли в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Как заявил АвтоВАЗ, в июле продажи Lada выросли на 2,7%. Но цифры оказались намного меньше, чем в июне, когда спрос на российский бренд подскочил на 43%. По словам участников рынка, на продажи влияет дефицит автомобилей и комплектующих.

«Их нехватка влияет на весь рынок новых автомобилей, но в большей степени касается моделей с самым современным уровнем мультимедиасистем, технически наиболее сложных», — пояснил председатель правления дилера «Авилон» Андрей Павлович.

Он добавил, что ситуация может улучшиться только к началу следующего года. Некоторые дилеры стали предлагать покупателям контракты на 2022 год, так как считают, что к этому времени некоторые проблемы разрешатся.