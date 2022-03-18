Российские авиавласти продлили запрет на перелеты гражданских самолетов в воздушном пространстве на юге страны до 26 марта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе.

РФ закрыла часть своего воздушного пространства на юге государства 24 февраля из-за начала проведения спецоперации на Украине. Ограничение продлевали несколько раз, последнее действовало до 20 марта.

Для перевозки пассажиров в города, где закрыли аэропорты, российским авиакомпания посоветовали воспользоваться альтернативными маршрутами. В частности, использовать аэропорты Москвы, Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя, Волгограда.

В аэропорту Краснодара агентству подтвердили информацию о продлении закрытия аэропортов на юге России до 03:45 по московскому времени 26 марта.

Многие страны Запада резко отреагировали на спецоперацию РФ на Украине и решили закрыть свое воздушное пространство для полетов российских самолетов. Речь идет о ЕС, США, Канаде и ряде других государств.