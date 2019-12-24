Режим открытого неба введут в аэропорту Пулково для иностранных авиакомпаний

«Министерство транспорта РФ информирует, что с 1 января 2020 года в аэропорту Пулково будет введен в действие режим снятия ограничений по седьмой степени свободы воздуха для полетов иностранных авиакомпаний в Санкт-Петербург сроком на пять лет», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что такой режим поможет сделать Петербург более доступным для посещения туристов. Кроме того, открытое небо положительно повлияет на социально-экономическое развитие города. Также решение будет способствовать созданию новых маршрутов.

«По итогам предварительных переговоров такие европейские авиакомпании, как Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Volotea, Air Baltic, Fly One и другие выразили заинтересованность в выполнении рейсов по седьмой степени свободы воздушного пространства», — рассказали в Минтрансе.

В 2020 году в список уже вошли перевозчики из 22 стран и перечень может расшириться. Авиационные власти России приступят к рассмотрению заявок в начале следующего года.