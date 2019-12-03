Режим открытого неба могут опробовать с 1 января в Пулково

С начала следующего года иностранные авиакомпании смогут совершать полеты через петербургский аэропорт Пулково. Седьмая степень «свободы воздуха» может быть введена в тестовом режиме уже с 1 января 2020 года.

Как сообщил ТАСС информированный источник, подготовлен перечень из 30 стран, которые сроком на пять лет получат «седьмую степень свободы воздушного пространства». В составлении списка участвовали Ростуризм, управление Ленинградской области по транспорту, ФАС, правительство Северной столицы и российские авиакомпании. Оценивались потенциальный рынок и нанесение конкурентами ущерба российским компаниям.

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Страны первой группы смогут летать в Пулково без ограничений: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Государства второй группы будут ограничены по пунктам вылета и прилета: Австрия (кроме Вены), Болгария (можно осуществлять полеты только в Софию), Великобритания (кроме Лондона), Германия (кроме Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга, Мюнхена), Испания (кроме Барселоны и Малаги), Италия (кроме Рима и Милана), Кипр (за исключением Ларнаки и Пафоса), Франция (кроме Ниццы и Парижа) и Чехия (кроме Праги).

При обсуждении вопроса введения открытого неба в Пулково прозвучало мнение, что это решение может привести к финансовым потерям российских перевозчиков. Поэтому, по словам замминистра транспорта РФ Александра Юрчика, режим будет вводиться постепенно. Тем более что заявок от авиакомпаний пока нет.