Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России вновь продлили | 360°

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Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России вновь продлили

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов до 28 сентября

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Стало известно, что 11 аэропортов центра и юга России не будут принимать самолеты гражданской авиации до 28 сентября. Это связано с продлением режима ограничения полетов. Об этом Росавиация сообщила на своем сайте.

Режим ограничения полетов действует в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Его продлили до 03:45 28 сентября. Остальные авиагавани страны работают в штатном режиме.

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Росавиация в качестве альтернативы посоветовала пассажирам воспользоваться воздушными портами Москвы, Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.

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«Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», — уточнили представители организации.

Изначально режим ограничения полетов ввели в конце февраля. С тех пор его неоднократно продлевали. В прошлый раз запрет на обслуживание гражданской авиации в 11 аэропортах России действовал до 22 сентября.

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