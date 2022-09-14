Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России опять продлили | 360°

Транспорт 14 сентября 2022, 09:24 Поделиться Telegram

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Viber Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России опять продлили Росавиация продлила режим временного ограничения полетов до 22 сентября РИА «Новости»

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Самолеты не смогут летать в 11 аэропортов центра и юга России до 22 сентября. Росавиация решила продлить режим временного ограничения полетов. Она объявила об этом на своем сайте.

Запрет действует в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Его продлили до 03:45 22 сентября. Остальные аэропорты продолжили работу в штатном режиме.

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В качестве альтернативы Росавиация посоветовала авиакомпаниям организовать перелеты через аэропорты Москвы, Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.

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Режим ограничения полетов в некоторые аэропорты ввели в конце февраля. С тех пор его регулярно продлевали, в последний раз — до 16 сентября.

За счет временного закрытия 11 аэропортов Росавиация расширила список субсидируемых направлений перевозок на 49 пунктов, до 448. В конкурсе приняли участие 16 авиакомпаний, в том числе такие крупные, как «Аэрофлот». Из федерального бюджета выделят деньги на поддержку полетов внутри страны.

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